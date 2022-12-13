Eskişehir'de hamile eşini dövüp erken doğan bebeğinin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 aylık eşini darbederek erken doğumla dünyaya gelen bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.



Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31) ile eşi F.N. (33) arasında 3 gün önce tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nasrullah N, 8 aylık eşi F.N'yi karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbetti.



Yaralanan kadın evde erken doğum yaptı. Dünyaya gelen bebek bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yaralanan F.N, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı kadın polise verdiği ifadede, eşi Nasrullah N'nin yaklaşık 2 yıl önce de kendisini darbettiğini ve 4 aylık hamileyken düşük yaptığını söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Nasrullah N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Nasrullah N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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