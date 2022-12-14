Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen ve birçok ödüle sahip Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) oluşturulan zifiri karanlık odada 7 Kasım'dan bu yana "Işık Kaynağı" adlı performansı sergileyen Ata Doğruel'i yaklaşık 2 bin sanatsever ziyaret etti.

Ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" tarafından tasarlanan OMM, 7 Eylül 2019'da ziyarete açılmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip OMM, ilgi çekici performanslara da ev sahipliği yapıyor. Performistanbul işbirliğiyle ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde hayata geçirilen "Işık Kaynağı", Türkiye'de bir müzenin ev sahipliği yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk performans olma özelliğini taşıyor.

OMM'deki "Yas ve Haz" sergisi dahilinde izleyiciyle buluşan "Işık Kaynağı" performansında karanlık oda, sadece ziyaretçi getirdiği mumla bulunduğu kaldığı sürece aydınlanıyor ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekiyor. Müzede 37 gündür, 24 saat karanlık odada kalan Doğruel, konuşmak yerine ziyaretçilerle sadece yazılı olarak iletişim kuruyor. Doğruel, kişisel ihtiyaçlarını da bu odada karşılıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin sanatsever tarafından ziyaret edilen performans sanatçısı Ata Doğruel, mumla gelen 900'den fazla kişinin fotoğraflarını çekip odanın duvarlarına astı.

OMM'de 7 gün 24 saat boyunca ziyaret edilebilen sanatçının performansı, 17 Aralık cumartesi günü saat 19.00'da sona erecek.





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