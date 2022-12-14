Hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlıyı ziyarete gelen anne ve babasının da aynı suçtan arandığı belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheliyi ziyarete gelen anne ve babasının da aynı suçtan arandığı belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi'nde bir villa inşaatından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyonda şüpheli E.D, çaldığı inşaat demir iskele direkleri ile kapalı kasa minibüsle kaçarken yakalandı.
Gözaltına alınan E.D'yi ziyarete gelen anne ve babasının da hırsızlık şüphelisi olarak arandığı belirlendi.
Zanlının anne ve babası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. E.D'nin ise sorgusu sürüyor.