Eskişehir'de bir kişiyi silah ve bıçakla yaralayan iki kardeşe 10 yıl hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir parkta kendilerini uyaran kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan iki kardeş, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Özgür K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Diğer sanık Eray K. ise sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özgür K. ile kardeşi Eray K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Özgür K'nin hükmen tutuklanmasına ve sanık Eray K. hakkında ise yakalama emri düzenlenerek tutuklanmasına karar verdi.

Geçen yıl haziran ayında Batıkent Mahallesi'nde iddiaya göre, bir parkta çıkan kavgada Aykut Ç'nin bıçak ve silahla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan Eray K. ile Özgür K. polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüpheli iki kardeş emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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