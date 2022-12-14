Eskişehir'de tavuk çiftliğinde çıkan yangında 23 bin civciv telef oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Gündüzler Mahallesi'nde bulunan çiftlikte, kümesi ısıtmak için kullanılan sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İçerideki 23 bin civcivin telef olmasına yol açan yangının ardından hasar tespitine başlandı.

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