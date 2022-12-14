Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işlediği iddia edilen M.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlıya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 170 gram metamfetamin ele geçirildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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