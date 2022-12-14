Eskişehir'de hırsızlık için girdiği evde ev sahibini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık için girdiği evde, ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.



Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Hüseyin Pınar'ı (44), evinde beslediği güvercinleri çalmak için öldürdüğü ileri sürülen Neşat T. ve olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Neşat T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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