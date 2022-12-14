Eskişehir'de kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.
Ekipler, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kararı bulunan Mertcan A'nın bulunduğu aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde takibe aldı.
Güvenlik güçlerini fark edip kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında polis aracına çarpınca yakalandı.
Yaralanan Mertcan A, Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.