Öğretmenlere, çocuklara matematiği oyunla sevdirmenin yollarını anlatıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesinde (AÜ) başlatılan "Okul Öncesi Eğitimde Oyunla Matematik Seferberliği" projesi kapsamında farklı kentlerdeki öğretmenlere, çocuklara matematiği oyunla sevdirmenin ipuçları veriliyor.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından 2017 yılında AÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Çocukların Matematik Atölyesi kuruldu.

Atölyede çocuklara matematiği sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Erdoğan ile atölyede görevli okul öncesi öğretmeni Beril Ateş, AÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğrencileri Samet Birkan Işık, Sena Nur Ünal ve Elif Cingöz'den oluşan ekip, 5 bin çocuğa matematiği sevdirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Seferberliği kararı üzerine çalışmalarını ülke geneline yaymak için proje geliştiren Erdoğan, Beril Ateş ile tüm çocuklara matematiği ulaştırmak ve matematiği sevdirmek için "Okul Öncesi Eğitimde Oyunla Matematik Seferberliği" adlı projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında Tunceli, Burdur ve Amasya milli eğitim müdürlükleri Ar-Ge birimleriyle işbirliği yapıldı. Erdoğan ve Ateş, ikişer gün süren "Gezici Matematik Atölyesi" çalışmalarında okul öncesi branşındaki 135 öğretmene, 3-6 yaşlarındaki çocuklara matematiği sevdirmenin yöntemlerini öğretti.

Eskişehir, Denizli, Manisa, Kocaeli ve Samsun'da da uygulanacak projeyle, okul öncesi eğitimi gören çocuklara erken yaşlarda yeni nesil sorular için yaratıcılık, problem çözme ve muhakeme becerisi kazandırılması hedefleniyor.

- "Çantamızı sırtlanıyoruz, kendimizi bizi davet eden kente atıyoruz"

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Serap Erdoğan, AA muhabirine, Çocukların Matematik Atölyesi ile öğretmenlere ve çocuklara matematiği sevdirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Seferberliği kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bu seferberlik üzerine hemen harekete geçtik. Bir proje oluşturma fikriyle yola çıktık ve projeyi geliştirdik." dedi.

Tunceli, Burdur ve Amasya'da verdikleri eğitimlerde ana unsurun okul öncesi çocuklara matematiği sevdirmek olduğunu ifade eden Erdoğan, proje sürecinin tamamıyla okul öncesi öğretmenlerinin erken yıllardan itibaren çocukların matematikle daha nitelikli, uygun şartlar altında karşılaştırmalarını sağlamak üzere işlediğini aktardı.

Bu çalışmanın, AÜ'nün Çocukların Matematik Atölyesinden ilham alınarak yapıldığına değinen Erdoğan, bu atölyedeki etkinlikleri farklı illerdeki okul öncesi öğretmenlerinin ayağına götürdüklerini anlattı.

Eğitim öncesi seminer içeriği hazırladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çantalarımızın içine tüm materyallerimizi ve etkinliklerimizi koyuyoruz. Çantamızı sırtlanıyoruz ve gezgin bir şekilde kendimizi bizi davet eden kente atıyoruz. 5 yıl süreyle atölyede çocuklar için yaptığımız etkinlikleri öğretmenlerimize anlatıyoruz. Daha sonra öğretmenler, çocuklarla bu etkinlikleri bizzat gerçekleştiriyor. Bunun da ardından 'Doğada keşfedilen matematik' etkinliğimiz var. Bunu öğretmenlere uygulamak üzere bir ormanlık alan ya da bahçe gibi ortamda buluşuluyor ve onlara yine uygulamalı bizzat kendilerinin katıldığı bir doğa pedagoji matematik eğitimi anlatılıyor. Çalışma, çocuklara matematiği aktardığım yöntem ve teknikleri içeren uygulamayla son buluyor."

- Eğitimlerde "yeni nesil soru" detayı

Prof. Dr. Serap Erdoğan, iki gün süren eğitimin ardından öğretmenlerden değerlendirme aldıklarını, öğrencileriyle uygulamalar yapıp paylaşmalarını istediklerini belirtti.

Okul öncesi öğretmeninin matematiği çocuklara doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğreteceğinin teknikleri öğrenmesini hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Projenin amacı tüm çocuklara matematiği ulaştırmak. Çocuklarımızı yeni nesil matematik sorularına hazırlamayı da hedefliyorum. Yeni nesil sorular için yaratıcı, problem çözen, muhakeme becerileri yüksek olan ve aynı zamanda akıl yürüten çocuklara ihtiyacımız var. Bu çocuklar da tüm dünyanın bildiği gibi erken yıllarda yetiştiriliyor. Projemizi yakın zamanda Denizli, Manisa, Kocaeli ve Samsun'a taşıyacağız. Çalışmamıza Milli Eğitim Bakanlığının da sahip çıkmasından dolayı çok mutluyuz."

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