Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu

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ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan üç üniversite diplomasına sahip 32 yaşındaki Münevver Kepenek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde 50 sağılabilir büyükbaş hayvana ulaşmayı hedefliyor.



Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı Mahallesi'nde yaşayan Kepenek, Anadolu Üniversitesinde (AÜ) arkeoloji ve iktisat bölümlerindeki lisans eğitimlerinin ardından aynı üniversitenin Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri ön lisans programından mezun oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde arkeoloji alanında yüksek lisans, AÜ Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünde lisans öğrenimi sürdüren Kepenek, bir süre önce hayvancılık yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller" projesine başvuran Kepenek, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında aldığı destekle 4 simental gebe düve aldı.

Evinin yakınında kurduğu çiftlikte hayvanlarının bakımını yapan Kepenek, 5 yıl içinde 50 sağılır büyükbaş hayvana ulaşarak süt ve süt ürünleri üretimiyle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Kepenek, çiftlikte büyükbaş hayvancılığın yanı sıra kaz, ördek ve tavuk yetiştiriciliği ile bal üretimi de yapıyor.

Kadınları tarımda görünür kılmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla 3 yıl önce kurduğu Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneğinde başkanlık görevini de üstlenen Kepenek, üyelik koşulu aramadan tüm kadınların derneğin faaliyetlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Sertifikalı organik tarım yapan Kepenek, ürettiği yerel buğday çeşitlerini, bakliyatları, yağlık bitkileri, son tüketiciye ulaşacak şekilde işleyerek sosyal medya üzerinden satışa sunuyor.

Münevver Kepenek, AA muhabirine, hayvancılığın ve çiftçiliğin toplumda genelde başka seçeneği olmayan insanların yaptığı işlermiş gibi görüldüğünü söyledi.

Hayvancılığın gönül verilerek tercih edilecek işler arasında olduğunu kaydeden Kepenek, "Biz çok eskiden beri hep büyükbaş hayvancılığı aile işletmesi olarak yapıyorduk. 2016 yılında üzülerek bırakmıştık. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Uzman Eller' projesi kapsamında 4 ay önce 4 gebe düve alarak tekrar hayvancılığa başlamanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Proje kapsamında aldığı düvelerden birinin doğum yaptığını ve buzağının ismini "Nezaket" koyduğunu söyleyen Kepenek, "O da şu an yaklaşık bir aylık oldu. Dişi bir buzağımız var. İnşallah devam ettireceğiz." dedi.

- "Maliyetli bir iş"

Kepenek, proje olmasaydı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine girmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Çünkü maliyetli bir iş. Beslenmeleri vesaire hepsi ağır emek gerektiren şeyler. Böyle bir destek olması tabii ki hayalimdeki işe ivme kazandırdı. Bu yönden iyi oldu." ifadesini kullandı.

Projeyi ilerletmeyi hedeflediğini dile getiren Kepenek, özellikle süt ve süt ürünleri konusunda işini büyütmek istediğini dile getirdi.

Çiftçiliğin erkek mesleği gibi görünse de işin özünde kadınlar olduğuna dikkati çeken Kepenek, şunları kaydetti:

"O yüzden biz kadınların tarımda görünür olmasını ve bir araya gelmesini istedik. Birlikte üretim yapmak istediklerinde, kooperatif veya şirket ve benzeri oluşumlarda onlara mentorluk hizmeti sağlamak amacıyla derneği kurduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak eğitim ve teknik gezi faaliyetleri yapıyoruz. Amaç kadını tarımda görünür kılabilmek, sorunlara değinebilmek. Tarımda sürdürülebilirliğin temelini, kadının kırsalda yaşamaya devam etmesinde görüyorum."





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