Kanser hastası kadınların mutluluğu için ücretsiz peruk dağıtıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Balkanlar Başkanı Eskişehirli kadın kuaförü Mustafa Ceylan, meslektaşlarıyla 2013 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 700 kadına ücretsiz peruk imkanı sağladı.

Ceylan, gazetecilere, kentte düzenledikleri organizasyonlarda toplanan bağışların peruk alımında kullanıldığını ve kanser hastalarına bu şekilde destek verdiklerini belirtti.

Kanser hastası bir müşterisinin kendisine peruk sormasıyla 2013 yılında çalışmalara başladıklarını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 yıldır kanser hastalarına ücretsiz olarak peruk temin edip veriyoruz. Bunu bir proje haline getirdik. Bugüne kadar da 2 bin 700 kanser hastasına peruk verdik. Düzenlediğimiz organizasyonlarda bağış kabul ediyoruz. Eskişehir'in yanı sıra Çanakkale'den bir talep oldu, oraya da gönderdik. Amacımız bunu bütün Türkiye'ye yaymak."

- "Onların yüzündeki tebessüm bizim için büyük bir mutluluk"

Ceylan, kanser hastası kadınların hastaneden alacakları resmi evrakla kendilerine başvurması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Kanser hastalarımızın moralleri bozuk oluyor. Saçları yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Saçlarını kesiyoruz, perukları deniyoruz. Elimizde, 150'ye yakın model peruk var. Bunları deneyip gerekirse kısaltma işlemi de yapıyoruz. Onların yüzündeki tebessüm bizim için büyük bir mutluluk oluyor. O yüzden bu projeyi azimle yapmaya çalışıyoruz. Kanseri atlatıp gelen hastalarımız var. Onlar da peruklarını başka hastalara veriyorlar. Projemizde kanser hastalarımızdan peruk için herhangi bir ücret talep etmiyoruz."

Kanser hastası Meliha Yıldız (64) ise 2008 yılında kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu ifade ederek, zamanla saçlarının dökülmesi nedeniyle 2013 yılında proje kapsamında peruk edindiğini kaydetti.

- "Amacım daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamak"

Kanseri yendikten sonra kullandığı peruğu başkasına hediye ettiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"2016 yılında ikinci kez kansere yakalandım. Tedavi oldum. 2019 yılında yeniden hastalandım. Ancak bu kez ameliyat olamadım. Kemoterapi ile bu sürecim devam ediyor. İnşallah amacım daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamak. 2008 yılından bu yana Mustafa Ceylan ve ekibi her zaman yanımda oldu. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bir kadın olarak kanser nedeniyle dökülen her bir saçımızın telinin bize can olarak geri döneceğini düşünüyorum. Saçlarımız avuç, avuç dökülüyor. Bir perukla ya da bandana ile sevdiklerimizin karşısına çıkmak, onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor."





