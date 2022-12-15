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Eskişehir'de Yetkinlik Geliştirme Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

AA

Eskişehir'de Yetkinlik Geliştirme Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğrencileri birebir tanıyarak yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek olmak amacıyla planlanan Yetkinlik Geliştirme Projesi'nin (YETGEP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın himayelerinde öğrencilerin ruhsal, sosyal, fiziksel, akademik ve ahlaki gelişimlerini takip etmek amacıyla hayata geçirilen projenin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol konuşmalarında, projenin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Tepebaşı Şehit Şükrü Şahin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fikret Konca, YETGEP hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel toplam 50 ortaokul ve lisede yürütülecek proje ile öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında bulunan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile okullar öğrencilerin akademik gelişim alanı, kariyer gelişim alanı ve sosyal-duygusal gelişimlerini sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

YETGEP ile akademik gelişim alanı, kariyer gelişim alanı ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında öğrencilerde geliştirilecek beceri ve yetkinliklerde okulların uygulamalarını daha sistemli ve sürdürülebilir hale getirmek amaçlanıyor.

Toplantıya, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Yücel Orhan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Melek Usta, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ve projenin uygulanacağı okulların müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı.

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