Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evinde ürettiği sahte içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin evinde etil alkolden imal ettiği içkileri iş yerinde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 52 litre bandrolsüz ve hologramsız el yapımı alkol, malt aroma verici 24 kit, 940 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron ile 5 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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