Sivrihisar'da dinlenme tesisinden para çalan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme tesisinden para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı Koltan Mahallesi'nde, Ankara-Afyonkarahisar kara yolunda faaliyet gösteren dinlenme tesisi yetkilisinin ofisindeki kasadan 1500 lira çalındığının ihbar edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve bölgede araştırma yapan ekipler, 3 zanlının dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsüne binerek Afyonkarahisar yönüne gittiğini belirledi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler, çalınan 1500 lira ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si jandarmadaki işlemlerinin serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, çalınan parayı sahibine teslim etti.

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