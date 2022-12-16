39. DYO Resim Ödülleri Eskişehir Sergisi açıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetleriyle Türkiye'nin öncü vakıflarından olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen DYO Resim Ödülleri Sergisi Eskişehir'de açıldı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Üyesi İdil Yiğitbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 39. DYO Resim Ödülleri Eskişehir Sergisi'nin Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki açılışında, Yaşar Topluluğu'nun ekonomik yatırımlarının yanı sıra toplumsal yatırımlarıyla da öne çıktığını vurguladı.



Altun, "Yaşar Topluluğu birçok alanda yatırım yaparak Türkiye ekonomisine değer katarken, sanata ve sanatçıya olan katkıları ile de ülkemizin önde gelen kurumları arasında yer alıyor. Yaşar Topluluğu'na ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfına bu değerli katkı için teşekkür ediyor, tüm sanatçılarımızı tek tek kutluyorum." dedi.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise Eskişehir'in son 25 yılda kültür ve sanat alanında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Bu başarıda kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve özel kurumların yanı sıra Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı gibi vakıfların eğitimi, kültür ve sanatı desteklemesi, desteklemekle kalmayıp değerli sanat eserlerini Anadolu şehirlerine taşıması çok önemli paya sahip." dedi.

Ünlüce, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'na teşekkür etti.

İdil Yiğitbaşı da şunları söyledi:



"Türkiye'nin ilk yerli boya fabrikası DYO tarafından 1967 yılında düzenlenmeye başlanan, 1993 yılından bu yana Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen DYO Resim Ödülleri ile kültür ve sanatı desteklerken, yarışmamıza katılan pek çok sanatçının bugünün usta sanatçıları arasında yer aldığını görmek ve ülkemizde resim sanatının gelişimini eserlerle izleyebilmek, bizlere gurur veriyor. 39. DYO Resim Ödülleri'nin Eskişehir Sergisi, DYO'nun renkleriyle, altı farklı tema altında, ilgi çekici ve zamanın ruhuna uygun bir sergileme ile sanatseverlerle buluşuyor. Yarışmamıza başvuran sanatçılarımıza, seçici kurulumuza ve serginin küratörü Seda Yörüker'e teşekkür ediyorum."

Sergi açılışında yarışmanın seçici kurul üyeleri Prof. Hayri Esmer ve basın mensubu İhsan Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Eskişehir'de 31 Ocak 2023'e kadar sergilenecek 39. DYO Resim Ödülleri eserleri, sonrasında Ankara'da Cer Modern, Mardin'de Sakıp Sabancı Kent Müzesi ve İzmir'de yeni açılacak olan Yaşar Müzesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

- "Doğa ve İnsan" temalı yarışmaya 1066 eser katıldı

Bu yıl "Doğa ve İnsan" temasıyla düzenlenen yarışmaya 704 sanatçı 1066 eserle başvurdu. Başvuranlar arasında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan'dan da sanatçılar yer aldı.

Sanat, eğitim ve basın dünyasının değerli isimleri Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz’dan oluşan seçici kurul, 6 eseri ödüle layık görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu.

- Yarışmaya katılan eserlerden 6'sı ödüllendirildi

Yarışma sonucunda pentür dalında Atila Ulusal'ın "Beni Buradan Almayın", Furkan Armutçu'nun "Buğday Tarlası", İrfan Dönmez'in "Ben'e Dair İmgeler" ve Murat Özbakır'ın "Yeryüzü-Kent-Yapı" isimli eserleri ödüle layık görülürken Kübra Gürleşen'in "Tuz Gölü" ve Şerife Şen Akkaş'ın "Yok Oluş" adlı eserleri özgün baskı dalında ödüllendirildi.

- Sergi, 6 farklı temadan oluşuyor

Türkiye'nin en köklü sanat etkinliklerinden olan DYO Resim Ödülleri Yarışması, ülkenin resim tarihinde yıllardır eşsiz bir enerji yaratıyor. Bu enerjinin ışığında 39. DYO Resim Ödülleri Sergisi, bu yıl 6 tema başlığı ile sunularak bir yenilik ortaya koyuyor. Küratör Seda Yörüker'in yarışma sonuçları sonrası "Ben, İnsan", "Ah Bach! Ritmi Yakala", "Orada Kimse Var mı?", "Rüya", "Eşyanın Ağırlığı" ve "Zamanın İzi" olarak belirlediği sergi temaları çok renkli duvarlarda izleyici ile buluşuyor.

Serginin açılışına Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, DYO Boya Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mutlu Uysal, Yaşar Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, Eskişehir iş ve sanat camiasından davetliler ile 39. DYO Resim Ödülleri'nde ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer bulunan sanatçılar katıldı.





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