AK Parti, MHP ve BBP'nin Odunpazarı ilçe başkanları buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar'ın ev sahipliğinde MHP ve BBP'nin Odunpazarı ilçe başkanları ve yönetimleri ile meclis üyeleri bir araya geldi.

Acar, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası düzeyde söz sahipliğinin her geçen gün daha da arttığını belirten Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimizden aldığı güç ile tüm dünya mazlumlarının yanında olup zulme boyun eğmeyişi bizler için de bir kılavuz ölçüsündedir. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalar Cumhuriyet tarihimizin en büyük projeleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı paydaşlarımız olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de saygıdeğer Genel Başkanlarından tüm teşkilatlarına kadar göstermiş oldukları vatansever duruş aziz milletimiz için son derece kıymetlidir. Bizler de yerelde Odunpazarı'mızda aynı şekilde bu birlikteliği güçlendirmek gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın tamamına en kaliteli hizmetlerin sunulabilmesi adına Cumhur İttifakı olarak kadınlarımız, gençlerimiz, meclis üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız ve Cumhur İttifakı'na gönül veren aziz milletimiz ile birlikte Türkiye Yüzyılı yolunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz."

Ali Acar, 2023 hedefleri doğrultusunda gayret gösteren MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar'a, BBP Odunpazarı İlçe Başkanı Adem Karaca'ya, Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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