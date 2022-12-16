Eskişehir'de bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ateşli silahla yaralama" olayının ardından çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi.

Polis, şüpheli O.Y'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.



Gözaltına alınan O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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