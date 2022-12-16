Eskişehir'de engelli simitçinin motosikleti çalındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de simitçilik yapan bedensel engelli Bülent Boyacı, çalınan motosikletinin bulunmasını istiyor.

Büyükdere Mahallesi Yetiş Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Boyacı'nın motosikleti, kilitli olan garajdan çalındı.

Eşinden boşanan ve simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Boyacı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki simit tezgahına ulaşımını sağladığı motosikletini çalanların yakalanması için polise başvurdu.

Kentte yaklaşık 8 yıldır simit satan 3 çocuk babası Boyacı, AA muhabirine, değeri 35 bin lira olan motosikletinin çalınmasıyla kanatlarının kırıldığını söyledi.

Boyacı, "Karakola başvurduk, her tarafa bildirdik ama herhangi bir gelişme olmadı. Yetkililerinden yardım istiyorum. Benim yüreğimi çaldılar." dedi.

Olayın ardından yaşadığı stres nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirten Boyacı, sağlık sorunları nedeniyle güçlük çektiğini dile getirdi.

Motosikletinin 5-6 yıldır eli ayağı olduğunu anlatan Boyacı, "Yüzde 46 engelli raporum var. İki ayağım protez ve belimde kayma var. Kalbime stent takıldı. Malulen emekliyim. Maaşımın yarısı boşandığım için avukata ve çocuğum için çektiğim krediye gidiyor. Maaşımdan bir şey kalmıyor. Bu simit geliriyle idare ediyorum." diye konuştu.

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