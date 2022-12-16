Eskişehir'de 6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili hala ve amca gözaltında

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine hala ve amca gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

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