Yargıtay ve Anadolu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Yargıtay Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Hukuk Fakültesi Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imza töreninin, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

AÜ Hukuk Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerini kapsayan protokolle öğrencilerin Yargıtay'da staj yapacağı kaydedilen açıklamada, "Bir ay sürecek staj, sömestr ve yaz tatili olmak üzere iki dönemde uygulanacak. Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından organize edilen staj programı isteğe bağlı olacak. Yargıtay Başkanlığının sınırlı sayıda üniversiteye tanımış olduğu bu imkan ile Hukuk Fakültesi öğrencileri derslerde gördükleri konuları somut bir şekilde pratiğe dökme fırsatı yakalamış olacaklar." bilgisi verildi.

Açıklamada, Yargıtay'ın Türkiye'nin en geniş kapsamlı yargı kolu olan ve adli yargının en üstünde yer alan bir yüksek mahkeme olduğunu kaydedilerek, "Yargıtay yakın zamanlarda taşındığı görkemli bir yapı topluluğu içinde hizmet sunmaktadır. Etkileyici bir atmosfere sahip bu yapı topluluğunda bulunmanın hukuk öğrencilerinin motivasyonu bakımından da önemli bir katkı sunması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, imza töreninde AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez'in hazır bulunduğu duyuruldu.

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