Eskişehir'de jandarmadan vatandaşlara ve öğrencilere trafik eğitimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce vatandaşlara ve öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.
Çifteler Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" doğrultusunda, Türkmenmecidiye Şehit Salim Gökhan Uzun Ortaokulu ve Mevlüt Sıdıka Gündoğan İlkokulu öğrencilerine trafikle ilgili bilgiler aktarıldı.
Eğitime katılan öğrencilere, "Trafik Dedektifi" unvanı verilerek trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri ve kurallara uymayan yakınlarını uyarmaları gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, Mihalgazi Trafik Timleri tarafından Kapıkaya Mahallesi'nde vatandaşlara, "Aşırı hızla mücadele, İncinebilir yol kullanıcılarının korunması, emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama" konularında eğitim verildiği bildirildi.