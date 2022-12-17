Eskişehir'de "2. Geleneksel Kırlangıç Ödülleri" sahiplerini buldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "2. Geleneksel Kırlangıç Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, göç konusunun özellikle son yıllarda küresel bir mesele olarak dünyanın gündemini işgal ettiğini ifade etti.

Her sene milyonlarca insanın çeşitli sebeplerle evlerini terk ettiğine dikkati çeken Ayyıldız, "Pek çok ülke bilimsel olarak bu soruna yaklaşırken göçmenleri sadece sayısal veriler olarak görmektedirler. Meselenin bilimsel boyutunun yanında insani ve ahlaki boyutları da bizim kültürel kodlarımızdan gelen önceliklerimiz arasında olmuştur. Kıtaların ve kültürlerin kavşak noktasında olan Anadolu tarih boyunca göçlere ev sahipliği yapmıştır. Göç yollarındakilere rehberlik yaparken kendisine sığınan başı dara düşen, zulme ve katliama uğrayan herkese güvenli bir liman olmuş, himaye ve yardım elini uzatmıştır." dedi.

Eskişehir'in tarih boyunca sadece yolları değil, gönülleri de bağlayan bir fetih medeniyetinin ana yollarının kesişme noktası olmasıyla pek çok göç aldığını söyleyen Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı kültürler bünyesinde Anadolu irfanıyla yoğrulmuştur. Yunus Emre'nin hemşehrileri olarak sevginin, yardımlaşma ve dayanışmanın öncelikli olduğu gönül şehri inşamız devam etmektedir. Bu organizasyonun tüm dünyada göçmen meselesine insani hassasiyetlerle yaklaşılmasına, göçmenlerle ilgili önyargıların kırılarak ev sahibi ülkelere ve toplumlara yaptıkları katkıların görülmesine, aramızdaki kardeşlik hukukunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Ödül alan tüm göçmen kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Göç İdaresi Başkanlığı Sivil Toplum ve Yabancı Toplumlarla İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Akyıldız ise ömür sermayesinde her insanın bir göç yolunda olduğunu söyledi.

Anadolu'nun birçok medeniyetin göç güzergahında bulunduğunu ve bazı medeniyetlerin de beşiği olduğunu belirten Akyıldız, "Farklı milletlerden milyonlarca insanın bir arada yaşayıp kaynaştığı, kültürlerin bir nevi buluşma noktasıdır. Bu aziz coğrafya pek çok kitlesel ve bireysel görüşlere ev sahipliği yapan kadim bir medeniyetler yurdudur." diye konuştu.

Akyıldız, 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşının dünyada 7 milyona yakın kitlesel göçe sebep olduğunu vurgulayarak "Bu göçten en çok etkilenen ülkelerden biri de bizler olduk. Devletimizin yürütmüş olduğu çalışmalarla, ana şefkatiyle sardığı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kardeşlerimize göstermiş olduğu ev sahipliğiyle dünyanın adeta bu alanda vicdanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Küresel olarak 1990'larda 1,3 milyon olan uluslararası öğrenci sayısının 6 milyona ulaştığını kaydeden Akyıldız, "Ülkemizde de eğitim ve öğretim devam eden lisans yüksek lisans ve doktora öğrencisi uluslararası öğrenci kardeşlerimiz, yıllar itibarıyla gelişimine baktığımızda 2018 yılında 125 bin olan uluslararası öğrenci sayısı, yaklaşık 5 senenin ardından günümüzde 300 bine ulaşmış durumdadır. Bu süreçte gerek bölgesinde gerekse de uluslararası arenada sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir konuma gelen ülkemizin rolü de oldukça etkili olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Akyıldız, uluslararası öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iki ülke arasında sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve politik gönül elçileri gibi olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrenci alanında Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise ilk 10 ülke arasında bulunan ülkemiz, bu alanın kazanımlarını inşallah yakın bir zamanda daha güçlü bir şekilde hissedecektir. Bugün Ankara Üniversitesinden mezun olan Somalili bir kardeşimizin kendi ülkesinde bakan seviyesine ulaşması, Bilkent mezunu olan kardeşlerimizin Kosova'da, Arnavutluk'ta bakanlık yapması, keza İstanbul Üniversitesinden mezun olan Bosnalı bir kardeşimizin kendi ülkesinde kültür ve spor bakanlığı üstlenmesi ve nicesi, Türkiye'nin bu alanda kurum kuruluşlarıyla yapmış olduğu hayırlı çalışmaların meyvelerinden yalnızca birer tanesidir."

İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt da tarih boyunca dil, din ve ırk fark etmeksizin mazlumlara ve dost eli uzatanlara kucak açan bir millet olarak bugün 190'dan fazla ülkeden gelen yabancıya ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Güney Kore dans ekibinin yelpaze dansı gösterisinin ardından 9 farklı kategoride başarı hikayeleri ile ön plana çıkan yerel toplum üyeleri ile yabancı uyruklu bireylere plaketleri takdim edildi.

Törende, "Kırlangıç Ödülü"nü Siena International Photo Awards Yılın Fotoğrafı Ödülü sahibi Mehmet Aslan, "Akademi Ödülü"nü "Ufuk 2020 Projesi: Zorla Yerinden Olmuş Kırılgan Bireylere Dikkat Çekme ve Kapsamayı Yeniden Biçimlendirme" adlı çalışmayla AÜ doktora öğrencileri Duygu Keçeli, Tayfun Dalkılıç, Elif Akçakaya, "Uyum Proje Ödülü"nü "Tanısan Sen De Seversin Projesi"yle öğretim görevlisi Zekiye Doğan, Girişimcilik Ödülü Güney Koreli Sunhwa Kım, "Sinema Tiyatro Ödülü"nü Ali Pınar, oyuncular Burak Haktanır ve Wilma Elles, "Spor Ödülü"nü Türkiye Ampute Milli Takım Kaptanı Bülent Çetin, "Sanat Ödülü"nü İranlı kabak kemane sanatçısı Danial Ajdarı ile Bando Eses, "Edebiyat Ödülü"nü yazar, sinema ve tiyatro oyuncusu Nursel Köse, "Müzik Ödülü"nü ise Moldovalı şarkıcı Leonida Tımus ve Highlife Band adlı müzik grubu aldı.

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