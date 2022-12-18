Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Eskibağlar, İstiklal ve Eskibağlar mahallelerinde belirlenen adreslere ez zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler M.D, E.Ç. ile Y. E.G'nin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.