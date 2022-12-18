Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili Yeniköy Mahallesi yakınlarında takibe aldı.



Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü B.E'yi, şüpheli R.Y'den uyuşturucu madde satın aldığı sırada suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilere ait otomobil ve evde narkotik dedektör köpeği Bando'nun da katıldığı aramada, 10 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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