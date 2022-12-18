Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne adliyede

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan babaanne adliyeye sevk edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Babaanne C.K, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı. Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı almıştı.