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Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne adliyede

AA

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne adliyede

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan babaanne adliyeye sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Babaanne C.K, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı. Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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