GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan babaanne tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne C.K, çıkarıldığı hakimlikçe maktule Nur Elif T'ye yönelik "işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme", Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. ve M.T'ye yönelik ise "eziyet" suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:



"14 Aralık 2022 tarihinde 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında firari olarak aranan babaannesi şüpheli C.K'nin 17 Aralık 2022 tarihinde yakalandığı, 18 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan kapsamlı ifadesi sonucu maktule Nur Elif T'ye yönelik 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T'ye yönelik 'eziyet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır."

- "Kesin ölüm sebebinin tespiti için alınan bulgular Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi"

14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölüm olayıyla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebinin tespiti için alınan bulgular Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Maktule Nur Elif T'nin kardeşleri Y.C.T ile M.T'nin anne ve babalarının cezaevinde bulunması nedeniyle halaları olan D.T. ile birlikte yaşadıkları ve halaları D.T ile babaanneleri olan C.K. tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. 15 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli D.T, 16 Aralık'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifadesinin ardından 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklanması talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkemece 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Maktulenin ve mağdur çocukların amcası olan S.T. ise yine 15 Aralık'ta gözaltına alınmış, 16 Aralık'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifadesinin ardından 'silahla tehdit' suçundan Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Maktule ve mağdur çocukların babaannesi firari şüpheli C.K'nın dün yakalanarak gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, "18 Aralık'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli C.K, maktule Nur Elif T'ye yönelik 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T'ye yönelik 'eziyet suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasındaki tutuklu sayısı 3'e çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mağdur iki kardeşin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince koruma altına alındığı bildirildi.

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı. Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.

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