Eskişehir'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'ndeki bir apartman boşluğunda kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla apartman boşluğuna inip, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

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