Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal medyadan tecrübelerini aktarıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçilik yapan ailesine destek olarak tohum üretimine katkı sağlıyor. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda takipçiye ulaşan Altıntaş, çiftçiliğe dair tecrübelerini paylaşıyor.

İlçeye bağlı Dikmen köyünde çiftçilikle uğraşan ailenin 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Altıntaş, küçük yaşlardan itibaren ailesiyle tarlaya gitmeye başladı.

Şeker pancarı, kabak, mısır, buğday ve tohumluk ayçiçeği yetiştiren ailesine yardımcı olmak için babasından traktör kullanmayı öğrenen Altıntaş, zaman içinde birçok tarımsal faaliyeti tek başına yaparak ailesinin yükünü hafifletti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Altıntaş, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Ön Lisans Programı 1. sınıfta öğrenimini sürdürüyor.

İlayda Altıntaş, eğitim hayatı sürerken sık sık köyüne giderek tarım işlerini ihmal etmiyor.

- Bakan Kirişci'den plaket aldı

Altıntaş, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ve Türkiye Tohumcular Birliği işbirliğinde 5-8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda tohum yetiştiriciliğine sağladığı katkı dolayısıyla plaketini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den aldı.

Çiftçiliği insanlara sevdirmek için "Ojemi de sürerim tarlamı da" sloganıyla tarlada çalıştığı anları kaydeden Altıntaş, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından videolar paylaşıyor, çiftçiliğin incelikleri hakkında bilgiler veriyor.

İlayda Altıntaş, AA muhabirine, eğitim için şehir merkezine gelse de köyden kopmadığını söyledi.

Çiftçiliği babasından devralmak istediğini belirten Altıntaş, "Çiftçilik benim hayatımda öncelik, çok severek yapıyorum. Tarlaya çok severek gidiyorum. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Babamın peşini tarlaya giderken asla bırakmazdım, hala da bırakmıyorum. Birlikte tarlaya gidiyoruz, çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Tohumluk ayçiçeği yetiştiriyoruz"

Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda hem kadın hem de genç çiftçi olarak plakete layık görüldüğünü dile getiren Altıntaş, "7 senedir tohum yetiştiricisiyiz. Tohumluk ayçiçeği yetiştiriyoruz. Bir sene de tohumluk mısır yetiştirmiştik. Üretim miktarımız her sene tohuma göre değişiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci'den plaket almanın mutluluğunu yaşayan Altıntaş, "Bakanımızla, yetiştirdiğimiz ürünler hakkında konuştuk." dedi.

Yaşıtlarının ve kendisinden küçük olanların çiftçiliğe olumlu bakmaları için "Ojemi de sürerim tarlamı da" sloganını bulunduğunu aktaran Altıntaş, şöyle devam etti:

"Bu slogan eşliğinde sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Türkiye'de maalesef 'kadınlar çiftçilik yapamaz, erkek mesleği' gözüyle bakılıyor. Ben de yapılabildiğini ve yapabildiğimi göstermek amacıyla sosyal medyada paylaşımlara başladım. İlk başlarda 'ojeyle tarlaya mı gidilir' gibi tepkiler almıştım ama sonrasında insanlar buna alıştılar. Şimdi ojesiz videolar paylaştığımda 'abla oje sürmemişsin' ifadelerine dönüştü."

Traktör kullanmayı babasından öğrendiğini anlatan Altıntaş, "Eskiden hayvancılık yapıyor, yonca yetiştiriyorduk. Babam balyaları toplarken traktörü kullanıyordum. Babam da römorka yüklüyordu. Yonca tarlasında, köyde tarlaya gide gele kullanmayı öğrendim." şeklinde konuştu.

Ailesinin kendisine okulunu tamamlaması ve çiftçiliği bırakmaması tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ailem, 'Elinde bir mesleğin olsun ama çiftçiliği de bırakma' şeklinde nasihat veriyor, sonuna kadar destekliyor. İlk olarak okulumu bitirmek istiyorum. Şu anda okulum olduğu için sadece hafta sonları gidebiliyorum, yazın komple oradayım. Hafta sonları gittiğimde iki günlük kısa bir süreç oluyor. İşlerin tam anlamıyla başında olamıyorum. Mezun olduktan sonra her aşamada işlerin başında olmak, köyde olmak istiyorum."

- "Traktör kullanmayı daha zevkli hale getirecek hareketleri var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Altıntaş'ı "Uzman Eller Projesi"ne dahil ederek destekleyeceklerini ifade etti.

Altıntaş'ın Bakan Kirişci'den plaket almasıyla 81 il arasında iki şehirden biri olduklarını vurgulayan Gümüş, "Eskişehir adına bizim açımızdan gurur verici bir olay. Tabii babası için daha da gurur verici bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, Altıntaş'ın sosyal medyayı çok iyi kullandığını belirterek, "Sadece ödül almakla kalmıyor, herkese çiftçiliği sevdirecek, traktör kullanmayı daha zevkli hale getirecek hareketleri var. Eğlenceli bir halde sunuyor. Genç arkadaşlarımızın bu alanda bizzat kendileri tarafından herhangi bir yönlendirme olmaksızın tarımı sevmeleri ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşmaları çok önemli. Çok kıymete değer bir durum." diye konuştu.

Eskişehir'in sertifikalı tohum üretiminde Türkiye'de 7'nci olduğu bilgisini veren Gümüş, "Kendi tohum ihtiyacımızın yüzde 95'ini karşılıyoruz. Tabii ihracat, aynı zamanda ithalat tarafı da var. Tohum ihtiyacımızı karşılama oranının 2002'de yüzde 24'lük bir orana karşılık şu anda yüzde 95'e çıkmış olması çok muhteşem bir başarı. Tabii İlayda gibi genç arkadaşlarımızın daha da fazla etkisi olacak, inşallah." değerlendirmesini yaptı.

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