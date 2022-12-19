Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal medyadan tecrübelerini aktarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal medyadan tecrübelerini aktarıyor

AA

Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal medyadan tecrübelerini aktarıyor

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçilik yapan ailesine destek olarak tohum üretimine katkı sağlıyor. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda takipçiye ulaşan Altıntaş, çiftçiliğe dair tecrübelerini paylaşıyor.

İlçeye bağlı Dikmen köyünde çiftçilikle uğraşan ailenin 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Altıntaş, küçük yaşlardan itibaren ailesiyle tarlaya gitmeye başladı.

Şeker pancarı, kabak, mısır, buğday ve tohumluk ayçiçeği yetiştiren ailesine yardımcı olmak için babasından traktör kullanmayı öğrenen Altıntaş, zaman içinde birçok tarımsal faaliyeti tek başına yaparak ailesinin yükünü hafifletti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Altıntaş, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Ön Lisans Programı 1. sınıfta öğrenimini sürdürüyor.

İlayda Altıntaş, eğitim hayatı sürerken sık sık köyüne giderek tarım işlerini ihmal etmiyor.

- Bakan Kirişci'den plaket aldı

Altıntaş, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ve Türkiye Tohumcular Birliği işbirliğinde 5-8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda tohum yetiştiriciliğine sağladığı katkı dolayısıyla plaketini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den aldı.

Çiftçiliği insanlara sevdirmek için "Ojemi de sürerim tarlamı da" sloganıyla tarlada çalıştığı anları kaydeden Altıntaş, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından videolar paylaşıyor, çiftçiliğin incelikleri hakkında bilgiler veriyor.

İlayda Altıntaş, AA muhabirine, eğitim için şehir merkezine gelse de köyden kopmadığını söyledi.

Çiftçiliği babasından devralmak istediğini belirten Altıntaş, "Çiftçilik benim hayatımda öncelik, çok severek yapıyorum. Tarlaya çok severek gidiyorum. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Babamın peşini tarlaya giderken asla bırakmazdım, hala da bırakmıyorum. Birlikte tarlaya gidiyoruz, çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Tohumluk ayçiçeği yetiştiriyoruz"

Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda hem kadın hem de genç çiftçi olarak plakete layık görüldüğünü dile getiren Altıntaş, "7 senedir tohum yetiştiricisiyiz. Tohumluk ayçiçeği yetiştiriyoruz. Bir sene de tohumluk mısır yetiştirmiştik. Üretim miktarımız her sene tohuma göre değişiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci'den plaket almanın mutluluğunu yaşayan Altıntaş, "Bakanımızla, yetiştirdiğimiz ürünler hakkında konuştuk." dedi.

Yaşıtlarının ve kendisinden küçük olanların çiftçiliğe olumlu bakmaları için "Ojemi de sürerim tarlamı da" sloganını bulunduğunu aktaran Altıntaş, şöyle devam etti:

"Bu slogan eşliğinde sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Türkiye'de maalesef 'kadınlar çiftçilik yapamaz, erkek mesleği' gözüyle bakılıyor. Ben de yapılabildiğini ve yapabildiğimi göstermek amacıyla sosyal medyada paylaşımlara başladım. İlk başlarda 'ojeyle tarlaya mı gidilir' gibi tepkiler almıştım ama sonrasında insanlar buna alıştılar. Şimdi ojesiz videolar paylaştığımda 'abla oje sürmemişsin' ifadelerine dönüştü."

Traktör kullanmayı babasından öğrendiğini anlatan Altıntaş, "Eskiden hayvancılık yapıyor, yonca yetiştiriyorduk. Babam balyaları toplarken traktörü kullanıyordum. Babam da römorka yüklüyordu. Yonca tarlasında, köyde tarlaya gide gele kullanmayı öğrendim." şeklinde konuştu.

Ailesinin kendisine okulunu tamamlaması ve çiftçiliği bırakmaması tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ailem, 'Elinde bir mesleğin olsun ama çiftçiliği de bırakma' şeklinde nasihat veriyor, sonuna kadar destekliyor. İlk olarak okulumu bitirmek istiyorum. Şu anda okulum olduğu için sadece hafta sonları gidebiliyorum, yazın komple oradayım. Hafta sonları gittiğimde iki günlük kısa bir süreç oluyor. İşlerin tam anlamıyla başında olamıyorum. Mezun olduktan sonra her aşamada işlerin başında olmak, köyde olmak istiyorum."

- "Traktör kullanmayı daha zevkli hale getirecek hareketleri var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Altıntaş'ı "Uzman Eller Projesi"ne dahil ederek destekleyeceklerini ifade etti.

Altıntaş'ın Bakan Kirişci'den plaket almasıyla 81 il arasında iki şehirden biri olduklarını vurgulayan Gümüş, "Eskişehir adına bizim açımızdan gurur verici bir olay. Tabii babası için daha da gurur verici bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, Altıntaş'ın sosyal medyayı çok iyi kullandığını belirterek, "Sadece ödül almakla kalmıyor, herkese çiftçiliği sevdirecek, traktör kullanmayı daha zevkli hale getirecek hareketleri var. Eğlenceli bir halde sunuyor. Genç arkadaşlarımızın bu alanda bizzat kendileri tarafından herhangi bir yönlendirme olmaksızın tarımı sevmeleri ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşmaları çok önemli. Çok kıymete değer bir durum." diye konuştu.

Eskişehir'in sertifikalı tohum üretiminde Türkiye'de 7'nci olduğu bilgisini veren Gümüş, "Kendi tohum ihtiyacımızın yüzde 95'ini karşılıyoruz. Tabii ihracat, aynı zamanda ithalat tarafı da var. Tohum ihtiyacımızı karşılama oranının 2002'de yüzde 24'lük bir orana karşılık şu anda yüzde 95'e çıkmış olması çok muhteşem bir başarı. Tabii İlayda gibi genç arkadaşlarımızın daha da fazla etkisi olacak, inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
YEREL HABERLER ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ...
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)
Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)
YEREL HABERLER Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)
Eskişehir'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi ...
Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama
YEREL HABERLER Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ...
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yakalanan babaanne adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ-EK FOTOĞRAF
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURUP ...
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü / Ek ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURUP ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ...
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü ...
Eskişehir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu ...
(Görüntülü) EL YAPIMI PATLAYICI İLE KAÇAK KAZIYA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EL YAPIMI PATLAYICI İLE KAÇAK KAZIYA 3 ...
El yapımı patlayıcı ile kaçak kazıya 3 tutuklama
YEREL HABERLER El yapımı patlayıcı ile kaçak kazıya 3 tutuklama
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan çocuk "çevrim içi istismara" maruz kalabilir
YEREL HABERLER Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan çocuk "çevrim ...
Eskişehir'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürüyor
Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 3 kişi ...
(Görüntülü) 6 YAŞINDAKİ ELİF NUR&#039;UN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BABAANNE, ASAYİŞ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 YAŞINDAKİ ELİF NUR'UN ÖLÜMÜNDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.