Ankara'da darbedilen müzik grubu üyesinin tedavisi Eskişehir'de sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da darbedilen müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Çankaya'da 14 Aralık'ta bir eğlence mekanında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle şüpheli B.B.K. tarafından darbedildikten sonra yaralanan Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık'ı tedavi altına alındığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Dudarık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, gazetecilere, Dudarık'ın dün itibarıyla hastaneye nakledildiğini belirterek, "Beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı. Daha sonra mekanın önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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