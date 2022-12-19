Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenisofça Mahallesi'nde yaşayan T.K'ya ait bağ evinde bulunan yaklaşık 5 ton demir profili çaldıkları iddia edilen şüpheliler S.Ş, Y.Z, A.A.M. ile İ.İ'yi suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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