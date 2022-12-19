Öldürüldüğü gün ustalık belgesi almak için sınava girmiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun, olay günü ustalık belgesi almak için sınava girdiği, kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğu öğrenildi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mesut Çolakoğlu (51), gazetecilere, dün yaşanan olayda cinayet zanlısı Hasan F'nin kızını sürekli rahatsız ettiğini, kızının bu durumu kendilerine söylemediğini dile getirdi.

Katil zanlısının, aylarca Ayşenur Çolakoğlu'na baskı yaptığını anlatan baba Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Kızımı rahatsız eden bir genç. Kızımın çalıştığı kuaförün karşısında çalışıyordu. Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Kızım da istemediği için sıkıntılar yaşıyormuş, sürekli baskı yaşıyormuş. Ama bunu bize söylemediği için bizim de haberimiz olmadı. Katil zanlısı aylarca kızıma baskı yapmış. Bu konudan iş yerinin de haberi var. Çalıştığı iş yerinden de bu baskılar nedeni ile ayrılmış. Önceden bu konuda bilgim yoktu, onu da yeni öğrendim. Belki de bize zarar verecek diye söylememiş olabilir. Katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım, cıvıl cıvıldı. Gencecikti. Hayatının baharında canına kıydılar. Cinayet günü zanlı bizim oturduğumuz binaya gelmiş. Güvenlik kamerasında gördük. Alt kattaki yöneticinin ziline basmış, 'Mesut bey ile görüşeceğim' demiş. Kapıyı açmışlar, 'kimsiniz' diye sormuşlar. 'Ben Mesut beye geldim' demiş. Yönetici de tamam demiş. Sonradan kamera görüntülerimizde de var. Orada da kendisini belli ediyor. O gün zarfında olayı gerçekleştiriyor."

- Ölmeseydi hayallerini gerçekleştirecekti

Baba Mesut Çolakoğlu, kızının, eğitimini tamamladıktan sonra hayali olan kuaför dükkanını açmayı düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bize her zaman 'belgemi alıp dükkan açayım' diyordu. Hayalleri vardı, 'kendi yerim olsun, kendi ayaklarım üstünde durayım' diyordu. Çalıştığı yerden bu kişinin yoğun baskısı üzerine ayrılmak zorunda kaldı. Sürekli yapıyormuş, bayağı bir korkutmuş kızımı. Baskı yaptığı için de bizim haberimiz olmadı. Biz, ayrıldı diye biliyorduk, kendisi öyle demişti. Görüşmüyorlardı. Ailemiz de çok umutluydu. Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti, ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10.00'da sınava girdi, akşam 18.00'de katletmişler. O gün sınavdan da geçmişti. Hatta öğretmenleri arayıp başsağlığı dilediler. Hayalleri vardı."

Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde Hasan F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Hasan F, tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'nu öldürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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