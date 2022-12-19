Eskişehir'de cezaevi firarisi hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği. hırsızlık operasyonunda yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlık şüphelisi F.A'yı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevinden firar suçlamasıyla arandığı belirlendi.



Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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