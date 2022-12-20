Eskişehir'de madencilik sektörü temsilcileri istişare toplantısında buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği (EMKD) iş birliğinde, üyelere yönelik düzenlenen programlar devam ediyor.



Bursa’daki programın ardından Sektörel İstişare Toplantıları’nın ikincisi Eskişehir’de gerçekleştirildi. Program kapsamında, bor madeninden elde edilen lityum karbonatın üretildiği Eti Maden Kırka Boraks Tesisleri gezildi.



Organizasyonla ilgili bilgi veren İMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, maden sektörünün geleceğinin inşasında başrolde olacağına yürekten inandıklarını bildirdi.



Önce insan, sonra çevre, daha sonra madencilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çekiç, şunları kaydetti:



"Bor madeninden elde edilen lityum karbonat, lityum batarya olarak yerli otomobil Togg’da kullanılacak. Şehrimiz adına gurur verici. Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Raporda yeşil dönüşüm için madenlerin stratejik önemde olduğu vurgusu yapıldı. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir gerçekten Türkiye açısından önemli bir madencilik şehri. 17 nadir toprak elementinden 10’u Eskişehir'de. Nadir toprak elementleri konusunda çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Bu elementler; hibrit motorlardan cama, seramikten uçak alaşımına kadar onlarca alanda kullanılıyor. Hatta NASA’nın roketlerinde dahi nadir toprak elementleri kullanılıyor. Beylikova’da ciddi bir rezerv var. Pilot tesis kurma çalışmalarına başlandı. Bu tesis yıllık 1200 tonluk kapasiteye sahip. Büyük tesis yatırımının ardından ise yıllık kapasite 570 bin ton olacak. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin 6 milyar dolarlık ihracata imza atan madencilik sektörünün yeni gözdesi nadir toprak elementleri. Bu gelişmelerle madencilik sektörü yıl sonunu 6,5 milyar dolar ihracatla kapatacak.​​​​"​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.