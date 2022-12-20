Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir süredir haber alınamayan Sezgin Zengin (44) için arama çalışması yürütülüyor.

Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Zengin, 8 Aralık'ta annesine çarşıya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Zengin'in eve dönmemesi üzerine baba Rıza Zengin, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gültepe Mahallesi'ndeki kent ormanında, polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışması sürüyor.

Baba Rıza Zengin, gazetecilere, oğlunun psikolojik sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin kendilerine yardımcı olmak için çalıştığını belirten Zengin, "Nereye gittiği belli değil. Bir gün önce de çıkmış dolaşmış. Gelince, 'Anne çok dolaştım, çok yoruldum' demiş. Ertesi gün de öğle saatlerinde çıkıyor. Bir daha da geri gelmedi. Daha önce de çıkıyordu ama gittiği yerler belliydi. Arkadaşlarına, akrabalara gidiyordu, geri geliyordu. Biz de böyle endişe ile bekliyoruz. Arkadaşlarını, akrabaların hepsini aradık." diye konuştu.

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