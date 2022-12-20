Eskişehir'de Aile Okulu Projesi ile 15 bin veli okullu oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında Eskişehir'de 15 bin veli ile 1811 öğretmen eğitimlerini tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlayan Aile Okulu Projesi kapsamında her okuldan belirlenen öğretmenlere, eğitici eğitimi verildi.



Sertifikalarını alan öğretmenler de ailelere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Öğrenmenin sürekli olması gerektiğini vurgulayan Töre, şunları kaydetti:

"Çünkü bireyin kendini sürekli yenilemesi ve topluma uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi hayat boyu eğitimle mümkün olmaktadır. Bakanlığımız tarafından aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı Aile Okulu Projesi kapsamında bugüne kadar ilimizde 15 bin velimiz aile okuluna katıldı. 1811 öğretmenimiz aile okulu eğitici eğitimi aldı. Kısa sürede bu sayılara ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarında öğrenci olmaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın Aile Okulu Projesi ile sadece aileler desteklenmekle kalmayacak, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesinin artırmasına da katkı sağlayacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.