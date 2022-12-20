Eskişehir'de engelli gencin bir günlük askerlik sevinci

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan down sendromlu Mücahid Kırdaş, İl Jandarma Komutanlığı gelerek bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Kırdaş, ailesi ile birlikte Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek asker üniformasını giydi.

Alay Komutanlığı içerisinde bulunan berberde asker tıraşı olan Kırdaş, daha sonra jandarmaya ait birimleri ve araçları gezerek tanıdı.



Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunan Kırdaş, bir günlük jandarma görevini tamamlamayarak hayalini gerçekleştirmiş oldu.

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