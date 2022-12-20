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Adalet Bakanlığı Eskişehir'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açtı

AA

Adalet Bakanlığı Eskişehir'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Artık bundan sonra çocuk teslimi icra eliyle olmayacak. Bu kanunlaştı, yürürlüğe girdi. Şu anda birçok ilimizde faaliyete geçti. 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin tamamında çocuk teslimini artık Çocuk Görüşme Merkezleri eliyle yürüteceğiz." dedi.

Birkan, Akarbaşı Mahallesi'ndeki Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışında, özellikle son 20 yılda çocuk hakları konusundaki mevzuat, uygulama, kanun ve düzenlemelerle ilgili birçok çalışma yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mevzuatında ve sosyal alanda kadınlarla, çocuklarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini yaptıklarını belirten Birkan, şöyle devam etti:

"Belki bu Çocuk Görüşme Merkezi sıradan bir şey gibi gözükebilir ama çok önemli ve anlamlı bir şeye hizmet ediyor. 'Neden?' diyeceksiniz. Bu kanun çalışmasına ilk başladığımız zaman çocuklarımız icra yoluyla alınıp teslim ediliyordu. İcra memuru gidiyordu, annede veya babada olan çocuğu normal haciz için giden memur, tutanağı tutup bir eşya gibi maalesef, böyle bir teslim vardı. Kanun da çok eski bir kanun, 1930'lardan beri uygulanagelen bir kanun. Birçok çalışma yapılmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti. Bugün artık icra eliyle çocuk teslimini biz tarihe gömdük. Artık bundan sonra çocuk teslimi icra eliyle olmayacak. Bu kanunlaştı, yürürlüğe girdi. Şu anda birçok ilimizde faaliyete geçti. 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin tamamında çocuk teslimini artık Çocuk Görüşme Merkezleri eliyle yürüteceğiz."

Birkan, önceden çok maliyetli olan çocuk tesliminin bugün itibarıyla hiçbir ücret alınmadan devlet eliyle yapıldığına dikkati çekti.

Çocuk Görüşme Merkezlerini açıp ilgili müdürlüklerini kurduklarını dile getiren Birkan, "Buralarda özellikle sosyal çalışmacı, psikolog ve çocukla ilgili gereken ne varsa uzman bütün bu arkadaşlarımız görevli. Çocuğun teslimi noktasında örselenmemesi, mağdur olmaması için her tür önlemi almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin açılmasında emeğe geçenlere teşekkür eden Birkan, "Tabii bu Çocuk Görüşme Merkezleri üzerinden görüşmeler olunca hem artık bu kavga, niza, birçok haberlere de yansıyan olumsuzluklar hayatımızdan çıktığı gibi aynı zamanda da sayısal olarak muazzam bir artış oldu. Bugün çocuğunu çok uzun zamandır göremeyen bir annenin veya babanın, artık buralarda, bu görüşme merkezlerinde yapmış olduğumuz son düzenlemeyle çocuklarını gördüğünü, anne, baba ve çocuk hasretinin giderildiğini tespit ettik." diye konuştu.

- "Çocukların ebeveynine yabancılaştığı bir sisteme dönüşmüştü"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya ise Çocuk Görüşme Merkezlerinin aile mahkemeleri tarafından verilen velayetle ilgili kararları yerine getirmek üzere kurulduğunu belirtti.

Merkezin, velayeti kendisinde olmayan ebeveynin çocuğuyla görüşmesine yönelik kararların yerine getirilmesinde görev yapacağı bilgisini veren Gökkaya, şunları kaydetti:

"Daha önce icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bir işlemdi. Çocuk, hacze konu mal gibi işleme tabi tutuluyordu. Bu, çocuklar açısından çok örseleyici incitici ve çocukların uzun süre bu işlemlerin gerçekleştirilememesi nedeniyle ebeveynine yabancılaştığı bir sisteme dönüşmüştü. Biz bakanlık olarak kanun koyucunun kararı sonrasında çocuk görüşme merkezilerinin tüm ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da herhangi nedenle ebeveynleri ayrılmış veya ayrılma aşamasında olan çocukların fırtınalı süreçte özenle korunması gerektiğini anlattı.

Çocukların eşler arasında bir çatışma aparatı, intikam silahı veya mesaj kutusu haline dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Yeldan, "Her çocuk ailesiyle huzurlu bir ortamda bulunmak ister. Çocuklarla kişisel ilişkilerin kurulması, olağanüstü durumlar haricinde ebeveynleri ve çocuk bakımından hayati öneme haizdir. Bu ayın 12'sinden itibaren hizmet vermeye başlayan Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi, ulaşım kolaylığı, çocukların ve ebeveynlerin kendilerini rahat hissedebileceği ortamları ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde önemli bir boşluğu dolduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Birkan ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirilen merkezi inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ile diğer ilgililer katıldı.

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