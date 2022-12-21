Çifteler'de mera ıslah çalışmaları sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu ifade edildi.

Çifteler ilçesindeki Körhasan, Eminekin, Gerenli ve Abbashalimpaşa mahallelerine ait mera alanlarının taban suyu seviyesini yükselterek tekrar yeşermesini sağlamak amacıyla çeşitli bölgelere dokuzar metre derinliğinde 10 taban suyu ölçüm kuyusu açıldığı duyurulan açıklamada, "Sensörler yardımıyla otomasyon sistemi kurularak kuyuların anlık taban suyu hareketleri izlenmeye başlandı. Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakaryabaşı Sulama Birliği tarafından ortak yürütülen projede, Eskişehir Çifteler Sulaması görev sahasında 19 bin 960 dekar mera alanı içerisinde kuraklık nedeniyle kurumaya başlayan yaklaşık 13 bin dekarlık kısmın iyileştirilmesi hedeflenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projede bir dozer, bir ekskavatör ile mera alanındaki mevcut drenaj kanallarında yapılan çalışma ile kış dönemi kullanılmayan sularla beslenerek oluşturulan 8 bent yapısıyla taban su seviyesini bitki kök derinliğine kadar yükseltmek suretiyle meraların tekrar yeşermesinin sağlanacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu mahallelerdeki mera ıslahı çalışmalarının gelecek ay tamamlanmasının planlandığını aktarıldı.

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