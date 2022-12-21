Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuksuz sanık M.F.Ç. katılmadı. Müşteki İsmail Yavuz ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Yavuz ifadesinde, M.F.Ç. ile çocukları ve damadına iş aradıkları dönemde komşusu S.G. aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.

Kızını özel hastanede, oğlunu kamu kurumunda işe yerleştirmek, damadına da bekçilik için aracı olması karşılığında sanığa 45 bin lira ödediğini öne süren Yavuz, "Bana tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledi, mesajlar gönderdi. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim." dedi.

Tanık olarak dinlenilen S.G. ise Yavuz ile tanıştırdığında sanığın kimleri tanıdığını söylemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

İsmail Yavuz'un şikayeti üzerine açılan soruşturmayla ilgili iddianamede M.F.Ç, Yavuz'u yaklaşık 2 yıldır tanıdığını, çocuklarının kamuda işe yerleştirilmesi için aracı olmadığını, bunun için para almadığını, bu kişiye sadece 32 bin lira borcunun bulunduğunu ileri sürdü. Sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla, "tehdit"ten ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.