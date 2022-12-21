Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir'de sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darbedilen müzik grubu Piiz'in bateristi Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Baterist Mehmet Dudarık'ın kız kardeşi Gülden Dudarık, kardeşinin tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, darp edilen kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştığını kaydetti.

Kardeşiyle konuştuğunu anlatan abla Dudarık, "Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Son durumuyla ilgili doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecek ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren, oyuncu ve sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız." dedi.



Gülden Dudarık, kardeşinin tedavisinin tahlillerin sonucuna göre sürdürüleceğini anlatarak, olayın yargıya intikal ettiğini ifade etti.

- "Sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum"

Mehmet Dudarık'ın uzun zamandır MS hastası olduğunu söyleyen Gülden Dudarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşime MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres bu durumu aşırı derecede tetikliyor, atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek o da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik yardım alacağız, çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu. Kardeşimin sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum."

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.



Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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