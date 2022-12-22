Eskişehir'de maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli 2 kişiden 1'i yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi Yayılgan mevkinde bulunan kullanılmayan bir maden ocağından 80 bin lira değerindeki hurda malzemeyi çaldığı iddia edilen T.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ekipler, şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddia edilen bir kişinin arandığı bildirildi.

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