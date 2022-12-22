Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darbedilen müzik grubu Piiz'in bateristi Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.