Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da tartıştığı bir kişi tarafından darbedilen müzik grubu Piiz'in bateristi Mehmet Dudarık, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Dudarık, Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'ndeki 4 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesi ile hastaneden ayrıldı.
Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık ile şüpheli B.B.K. arasında, bu kişinin arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla tartışma çıkmıştı.
Tartışma sonrası gece kulübü önünde telefonla konuşan Dudarık'ı darbeden zanlı, polislerce yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.