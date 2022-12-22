Eskişehir'deki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda atölyeler oluşturuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda engelli bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli alanlarda atölyeler kuruldu.

Okuldaki atölyeler, Valiliğin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hazırlanarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sunulan "Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız: Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi Projesi"yle oluşturuldu.

Oto yıkama, çamaşır ve kuru temizleme, kafeterya ve montaj paketleme atölyeleriyle, zihin yetersizliği olan bireylerin okul sonrası yaşama geçişlerinde iş deneyimi elde edip çalışma yaşamına katılımlarının desteklenerek istihdamlarının gerçekleştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesiminin istihdama katılımını kolaylaştırmak, genç işsizliğin azaltması, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlanıyor.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, kurumu ziyaret ederek okul müdürü Tarık Bahçe'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bahçe, gazetecilere, otizmli ve zihinsel engelli 126 öğrenciye mesleki eğitimler verdiklerini söyledi.

Okuldan mezun olanlar ve aileleri tarafından oluşturulan kooperatif tarafından üretilen ürünlerin satışının yapıldığını aktaran Bahçe, Eskişehir Valiliği ve Didem Ayyıldız'ın faaliyetlerine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

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