Eskişehir'de araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu, demir yolu işçileri kurtardı.
Gece vardiyasına giden demir yolu işçileri, Eskişehir-Ankara çevre yolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvalı fark etti.
Çuvalı açan işçiler içinden 7 köpek yavrusunu çıkartıp ölmekten kurtardı.
Henüz yeni doğdukları anlaşılan köpek yavrularını araçlarına alan işçiler, ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Dişi köpek, kendi yavrularıyla birlikte işçilerin getirdiği yavruları da emzirdi.
Anneleri de henüz bulunamayan köpek yavrularının kimler tarafından ölüme terk edildiği araştırılıyor.