Eskişehir'de araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu, demir yolu işçileri kurtardı.



Gece vardiyasına giden demir yolu işçileri, Eskişehir-Ankara çevre yolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvalı fark etti.

Çuvalı açan işçiler içinden 7 köpek yavrusunu çıkartıp ölmekten kurtardı.

Henüz yeni doğdukları anlaşılan köpek yavrularını araçlarına alan işçiler, ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Dişi köpek, kendi yavrularıyla birlikte işçilerin getirdiği yavruları da emzirdi.



Anneleri de henüz bulunamayan köpek yavrularının kimler tarafından ölüme terk edildiği araştırılıyor.



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