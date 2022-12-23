Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik ödül kotasının kaldırılması talebi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, öğretmenlerin ödüllendirilmesinde uygulanan kotanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Akar, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 2022 yılı içinde tüm eğitim çalışanlarına ikişer kez başarı belgesi verildiğini hatırlattı.

Toplam 3 başarı belgesine sahip olanların üstün başarı belgesi almaya hak kazandığı bilgisini veren Akar, üstün başarı belgesi sahibi olanların aylıkla ödüllendirme için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabildiğini ifade etti.

Mevzuata göre üstün başarı belgesi sahibi olanlara aylıkla ödül vermenin idarenin takdirindeki bir durum olduğunu ve bir yıl içinde ödül alabilecek kişi sayısının ise ildeki milli eğitim çalışanı sayısının binde 20'si ile sınırlandırıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Ödül için başvuru yapan kişi sayısı il kontenjanın üstündeyse İl Milli Eğitim Müdürlükleri de kurulan bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte olup, o yıl için listeye giremeyenlerin sonraki yılda değerlendirilmeleri söz konusudur. Durum böyleyken her biri ayrı ayrı üstün başarı belgesine sahip eğitimcilerimizin kota nedeni veya başka gerekçelerle maaş ödülü verilmeyip değerlendirmesinin önümüzdeki yıla bırakılmış olması hadisesinin yapılan haberlerle kamuoyunda farklı şekilde algılanmasına neden olunması bizleri de üzmüştür.



2022 yılında verilen iki başarı belgesinden sonra Eskişehir'de toplam 1071 eğitimci aylıkla ödüle başvuru yapma hakkı kazanmıştır. İlimizin ödül kontenjanı 2022 yılı için 238 kişidir yani mevzuat gereği geri kalan 833 kişi üstün başarı belgesi sahibi olup önümüzdeki yıl tekrar değerlendirilmeye alınmalarında bir engel bulunmamaktadır. Öncelikle mevzuatta yer alan ve bugün tartışmalara kapı aralayan ödül kotasının kaldırılması iş barışı, çalışma huzuru ve başarılı olan kişinin taltif edilmesi adına önem arz etmektedir."

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