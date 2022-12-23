Eskişehir'de kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de cipin çarpması sonucu ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Bülent Cömert idaresindeki 06 JOB 67 plakalı cip, Eskişehir-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde İbrahim Dönmez'in kullandığı 03 ADR 520 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ortadan ikiye bölünen otomobilin arka kısmı yolun dışına savruldu, ön tarafı ise yolda sürüklendi.
Olaydan şans eseri yaralı kurtulan sürücü Dönmez, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Dönmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.