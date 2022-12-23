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Sultan 2. Mahmud'un vakıf arazisinde öğrenciler tarımı ekip biçerek öğreniyor

AA

Sultan 2. Mahmud'un vakıf arazisinde öğrenciler tarımı ekip biçerek öğreniyor

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Sultan 2. Mahmud'un vakıf arazisinde tarımsal üretim yaparak mesleğe hazırlanıyor.

Öğretmen yetiştirmek amacıyla 1937 yılında kurulan ve iş atölyeleri, lojman, sinema salonu, pansiyon, yemekhane gibi 54 binası bulunan eğitim kurumu, Anadolu öğretmen lisesi ve Anadolu lisesi olarak yürüttüğü faaliyetine 2015'ten itibaren meslek lisesi niteliğiyle devam ediyor.

Açıldığında 2. Mahmud'un vakfiyesine ait 2 bin dönüm arazi Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek okulun kullanımına sunuldu. Arazilerin zaman içinde diğer paydaşlara tahsisiyle şu an 200 dönüm alana sahip olan meslek lisesinin tarım ile hayvan sağlığı alanlarında 93 öğrencisi bulunuyor.

Tarım alanındaki 40 öğrenci, açık alanda buğday, kavun ve karpuz, serada goji berry (kurt üzümü), kuş burnu ve kuru nane yetiştiriyor.

Öğretmenlerinin gözetiminde traktör kullanma, tohumlama, fide yetiştirme, toprağı sürme, toprağı işleme, tohum atma ve ilaçlama gibi uygulamaları gerçekleştiren öğrenciler, tarımsal üretimin yanı sıra fide alanında AR-GE çalışmalarına imza atıyor.

Traktörle sürdükleri araziye buğday da eken ve okuldan ziraat teknisyeni unvanıyla mezun olan öğrenciler, 4 yıllık eğitimde sahip oldukları donanımla iş bulma sorunu yaşamıyor.

Okul Müdürü Oğuz Mert, AA muhabirine, paydaş kurumlarla işbirliği yaparak öğrencileri çevredeki işletmelere staja gönderdiklerini, uluslararası programlarla İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki uygulamaları görme imkanı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin 9'uncu sınıftan itibaren 3 yıl sera ve tarım alanlarında uygulamalı eğitim gördüğünü, 12'nci sınıfta ise staj programlarına başladığını belirten Mert, şöyle devam etti:

"Şu an buğday ekimini gerçekleştirdiler, bitirdiler. Öğrencilerimizi baharda aktif hale getireceğimiz bostan alanlarımıza yönlendiriyoruz, orada çalışıyorlar. Ayrıca kapalı ortamda goji berry dediğimiz ürünlerin yetiştirilmesini sağlıyorlar. Tohumdan itibaren bu ürünlerimizin de aronya ve çeşitli aromatik bitkilerle mart ayı itibarıyla ekimlerini gerçekleştireceğiz. Şu an bizim de işleyebileceğimiz 200 dönüm alanımız mevcut. Bu 200 dönüm alanımızın da yaza kadar 150 dönümünü işlemiş ve bitirmiş hale getirmek istiyoruz."

- Öğrenciler arızalı traktörü kendi imkanlarıyla çalışır hale getirdi

Oğuz Mert, öğrencilere traktör kullanımının öğretmenler veya yetkili personel tarafından gösterildiğini dile getirdi.

Okuldaki tarımsal çalışmalarla öğrencilerin işi bilerek mezun olduğunu vurgulayan Mert, "Açıkçası bu uygulamalar çocuklarımızı daha çok cesaretlendiriyor. Çünkü çiftçi ailelerin çocukları oldukları için yeterli olarak bize geliyorlar." dedi.

Mert, arızalı eski model traktörü öğrencilerin kendi imkanlarıyla onarıp çalışır hale getirdiğini, idareciler ve öğretmenler olarak bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Üretilen ürünleri tohumlamada veya tekrardan fidelemede kullandıklarını aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz istekli, arzulu çalışıyor. Yeterlilikleri üst seviyede. Zaten çiftçi ailelerin çocukları, birçoğu çekirdekten geliyor. Biz isteriz ki daha çok öğrenci bize gelsin, öğrenci kapasitemiz artsın. Tanınırlığımız, bilinirliğimiz artsın. Şu an bizim işe yerleşmeyen öğrencimiz yok diyebilirim. Yeter ki çocuk ahlaklı olsun, işi öğrenmiş olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz."

11'inci sınıf öğrencisi Murathan Canıağır ise şu anda karpuz ve kavun ekimi için araziyi hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

İlkbaharda tohumları toprakla buluşturacaklarını kaydeden Canıağır, "Öncelikle arkadaşlarımızla burayı pullukla sürdük. Ondan sonra toprağı inceltmek için üstüne rotil işlemimizi yaptık. Şimdi kazayağımızı çekiyoruz, toprağımıza hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Canıağır, mezun olduktan sonra üniversitede tarımla ilgili öğrenim görerek ziraat alanında çalışmak istediğini sözlerine ekledi.


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