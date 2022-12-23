Eskişehir'de araziye bırakılan çuvalda bulunan köpek yavrularına barınakta bakılıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde demir yolu işçileri tarafından ağzı bağlı bir çuvalın içinde bulunan 8 yavru köpek, barınakta koruma altına alındı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi görevlileri, hem bu hayvanları hem de işçilerin yanlarına bıraktığı yeni doğum yapmış anne köpek ile yavrularını ilçeden alıp barınağa getirdi.

Veteriner hekim Bayram Can Çetin, gazetecilere, Doğal Yaşam Merkezinde kontrolden geçirilen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yeni doğan yavrulara gerekli desteğin verildiğini belirtti.

Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Duyarlı vatandaşlarımız sağ olsunlar, sütanne de bulumuşlar. Anne köpek de kabul etti, şu anda emziriyor. Biz de burada gerekli tedavileri ve bakımlarına devam ediyoruz. 45 günlük olduklarında sahiplendirilecekler ve anne kısırlaştırılacak. Kısırlaştırma işleminin ardından bölgesine geri salınacak. Şu anlık bir sağlık problemleri görünmüyor. Önceliğimiz anne çünkü yavrulara bakacak olan da anne. Gerekli olursa dışarıdan süt tozları ile takviye yapacağız."

Dün Beylikova'da, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 8 köpek yavrusunu demir yolu işçileri kurtarılmış, hayvanlar belediye görevlileri tarafından beslenmişti.





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