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Eskişehir'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

AA

Eskişehir'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir grup avukat, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın müfredat dışına çıkarak Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar adına basın açıklaması yapan Halil Yaşar, Kutay'ın manevi duygu ve müktesebatı hoyratça ayaklar altına alan menfur söylemini en üst perdeden kınadıklarını söyledi.

Mahkemelerin adil bir yargılama yapıp milleti hukuki olarak tatmin edecek bir karar vereceği yönünde beklentinin bulunduğunu ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Herkesçe malum olduğu üzere bu nefret ve tahkir dolu açıklamalar 'ifade özgürlüğü bağlamında' değerlendirilemeyecek saldırgan bir yaklaşım olup, kendini aydın diye pazarlayan ruhu karanlık malum şahıs hakkında görevli olduğu kurumda da layık olduğu idari soruşturmayla tahkikat yapılarak gerekli idari yaptırıma çarptırılmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki toplumun hemen her ferdinin içten içe gösterdiği bu hassasiyetimizi haykırıyor, benzer saldırıların veya daha hafif yahut daha ağırının tekrarlanmamasını ümit ederek kamu vicdanını temsilen 'Ben Müslümanım' diyen ve Müslümanlıkla adeta yekpare olmuş kadim Anadolu kültürü ile yetişmiş hiçbir ferdin bu alçak söylemi kabul etmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını, şu an fiilen burada olmayan yahut bu saldırıyı duymamış olan ancak gönüllerinin bizlerle aynı istikamette olduğunu bildiğimiz milyonların da sözcüsü olarak bu haklı tepkimizi ve görevli mercilerden beklentimizi ilan ediyoruz."

Avukatlar, açıklamanın ardından Uğur Kutay hakkındaki suç duyurusu dilekçesini Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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