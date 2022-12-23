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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddia edilen tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Irak uyruklu tutuklu Amjed M.M. (28), tutuksuz sanıklardan kardeşi Asaad M.M'nin yanı sıra Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Irak uyruklu Sarhan S.A, Ameer M.M. ve firari Hasan Ali A. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Sanık Amjed M.M. karar öncesi yaptığı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

"Olay tarihinde biz başka bir aile ile mangala gittik. Ortada hiçbir şey yok, nasıl böyle olabilir? Polisler eve aramaya geldiler. Lavabo borularına bile bakıp inceleme yaptılar. 6 litrelik kan nereye gitti? Evde hiçbir şey bulamadılar. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Israrla benim katil olduğumu söylüyorlar, bana iftira ediyorlar."

Mahkeme heyeti, sanık Amjed M.M'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. "suçluyu kayırma" suçundan tutuksuz yargılanan Asaad M.M’nin beraatine karar veren heyet, Ammeer M.M. ve Sarhan S.A.A’yı “suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Hasan A.A. ise yakalanamadığı için dosyası ayrıldı.

- Genç kızın ailesi ve avukatlar kararı değerlendirdi

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sally Ali Challab Al-Abbood'un annesi Leyla Naim, adaletin yerini bulduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

“Bu karar son derece adil. Karar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, asayiş kuvvetlerine, olayı araştıranlara, avukatlara, destekçilerimize teşekkür ederim. 1,5 yıldan beri rahat uyuyamıyorum ancak bugünkü kararla ilk defa bu gece rahat uyuyacağım. Bu konu beni ayrıca üzüyor, kahrediyor. Çok vahşi bir şekilde katledildi. Bir küçük parçasını dahi bulabilsem, mezar yaptıracağım. Kızımı anacağım. Maalesef onu da bulamadım."

Avukat Pınar Çelik Arpacı ise davayı takip eden avukat topluluğu olarak karardan genel anlamda memnun olduklarını ifade etti.

Örnek bir karar olduğunu anlatan Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar katil cesedi kaybetse de ona rağmen çok fazla delil olduğu için müebbet hapis cezası aldı. Yargılama esnasında aslında burada bir kadın hakları mücadelesi verdik hep birlikte. Aile de yanımızdaydı. Bugün Eskişehir'de üç kadın cinayetini takip ettik. Bu bir tesadüf değil. Aslında bunun ne kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. Ayşe Tuba Arslan kararı da bizim için olumlu bir karardı. Bu karar da olumlu bir karar. Verilen cezalarla kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor açıkçası."

Avukat Funda Güney de canavarca hisle öldürmeden dolayı cezada artırım uygulamadığı için kararı istinaf edeceklerini belirterek, "Daha fazla ceza alması için mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü müebbet hapis cezası yeterli değil. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz. Bunun için de istinaf yoluna başvuracağız." dedi.

- Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

İddianamede, cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar kardeşi Asaad M.M, arkadaşları Ammeer M.M, Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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